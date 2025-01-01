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إيران تبدأ هجوما جديدا على إسرائيل والصواريخ تصيب منشأة استراتيجية في حيفا ..

الأحد 15 يونيو 2025 12:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تبدأ هجوما جديدا على إسرائيل والصواريخ تصيب منشأة استراتيجية في حيفا ..



القدس المحتلة/سما/

شنت إيران هجوما جديدا على إسرائيل، وذلك بعد يوم من دفعات صاروخية استهدفت فيها مناطق مختلفة وخلفت قتلى وجرحى ودمارا كبيرا شمل تل أبيب.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية بأن الدفعة الصاروخية القادمة من إيران موجهة إلى منطقة حيفا والكريوت شمالا، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في حيفا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن تقريرا أوليا يفيد بسقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة.

وقالت مصادر عبرية ان صاروخا اصاب هدفا استراتيجيا في مدينة حيفا.

وفي وقت متأخر من مساء السبت قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة له تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية، وطلب من الإسرائيليين دخول المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

وذكر التلفزيون الإيراني بأن القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

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