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سيناتور روسي يكشف الهدف الحقيقي للضربات الإسرائيلية على إيران

السبت 14 يونيو 2025 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور روسي يكشف الهدف الحقيقي للضربات الإسرائيلية على إيران



موسكو/سما/

أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس، أن الهدف الحقيقي من الضربات الإسرائيلية على إيران ليس المنشآت النووية، بل تغيير النظام السياسي فيها وإخضاعها لمصالح الغرب.

وكتب السيناتور على قناته في تيلغرام: "تغيير النظام في طهران وإخضاع إيران للمصالح الغربية هو الهدف الحقيقي للضربات الإسرائيلية، وليس المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية".


وشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران فجر الجمعة، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.

وصرح المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الجمعة بأن القوات المسلحة الإيرانية ستستخدم القوة، ولن تفلت إسرائيل من مسؤوليتها على الجريمة. وشدد على أنه "لن يكون هناك أي تهاون" في هذا الأمر.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.

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