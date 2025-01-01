الصفدي يبحث مع نظرائه الدوليين التصعيد الإسرائيلي الإيراني

عمان/سما/

في خضم تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، قاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سلسلة اتصالات مع نظرائه الدوليين، بحث خلالها التطورات الأمنية في المنطقة.



وبحث الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، السبت، الجهود المستهدفة لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة "جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران".

وأكد الوزيران "خطورة استمرار تفاقم التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي، وضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاحتوائه، ومنع تدهور الأوضاع نحو مواجهة أوسع تهدد الأمن والسلم الدوليين".

وفي سياق منفصل، أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، خطورة استمرار التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وشدد الصفدي ونظيره العماني خلال اتصال هاتفي، السبت، على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهائه.

وجدد الوزيران إدانة "العدوان الإسرائيلي على إيران، وما يمثله من خرق للقانون الدولي، وتصعيد يؤجج التوتر والصراع في المنطقة".

وشنت إيران ليل أمس وفجر اليوم السبت، عدة موجات من الإطلاقات الصاروخية باتجاه إسرائيل من الشمال حتى الجنوب، ردا على هجوم إسرائيلي بدأ أمس الجمعة 13 يونيو، مستهدفا منشآت نووية إيرانية وبنى تحتية عسكرية، ما أدى إلى مقتل قادة عسكريين وأمنيين بارزين وعدد من علماء الذرة.

وأدت الضربات الصاروخية الإيراني إلى مقتل 3 إسرائيليين في المجمل، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى دمار هائل لا سيما في تل أبيب وسط إسرائيل.