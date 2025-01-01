ريابكوف: "إسرائيل" تحاول تصوير أنها ألحقت أضرارا لا يمكن إصلاحها لكن تصميم إيران يتحدث عن نفسه

موسكو/سما/

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن الجانب الروسي يصر على ضرورة حل سياسي ودبلوماسي بحت لجميع المشاكل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.



وأضاف نائب الوزير في حديث لوكالة تاس، تعليقا على الضربات الإسرائيلية على إيران: "كنا ولا نزال نصر على عدم وجود بديل للحل السياسي والدبلوماسي المحض لجميع المشاكل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".



وأكد ريابكوف أن "التصعيد كان واضحا تماما في الأيام الأخيرة، وعلى الملأ".

وتابع نائب الوزير: "لاحظ الجميع بالطبع، قرار الأمريكيين إجلاء الأفراد غير الأساسيين من المنشآت العسكرية وأفراد عائلاتهم. كان هناك شعور بأن بعض الإجراءات كانت قيد الإعداد منذ فترة. وكانت الأمور تسير في هذا الاتجاه".

وقال ريابكوف: "مهما حاول الإسرائيليون تصوير الأمر كما لو أنهم تمكنوا من إلحاق أضرار وأذى لا يمكن إصلاحهما، وأن الأهداف قد تحققت، وما إلى ذلك، فسينتهي بهم الأمر إلى وضع أمني أسوأ مما كان عليه قبل هذا الإجراء. لا أريد أن أتوقع شيئا، لكن تصميم الجانب الإيراني يتحدث عن نفسه".

فجر الجمعة الماضي، شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران ، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.