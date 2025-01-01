  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ريابكوف: "إسرائيل" تحاول تصوير أنها ألحقت أضرارا لا يمكن إصلاحها لكن تصميم إيران يتحدث عن نفسه

السبت 14 يونيو 2025 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريابكوف: "إسرائيل" تحاول تصوير أنها ألحقت أضرارا لا يمكن إصلاحها لكن تصميم إيران يتحدث عن نفسه



موسكو/سما/

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن الجانب الروسي يصر على ضرورة حل سياسي ودبلوماسي بحت لجميع المشاكل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.


وأضاف نائب الوزير في حديث لوكالة تاس، تعليقا على الضربات الإسرائيلية على إيران: "كنا ولا نزال نصر على عدم وجود بديل للحل السياسي والدبلوماسي المحض لجميع المشاكل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".


وأكد ريابكوف أن "التصعيد كان واضحا تماما في الأيام الأخيرة، وعلى الملأ".

وتابع نائب الوزير: "لاحظ الجميع بالطبع، قرار الأمريكيين إجلاء الأفراد غير الأساسيين من المنشآت العسكرية وأفراد عائلاتهم. كان هناك شعور بأن بعض الإجراءات كانت قيد الإعداد منذ فترة. وكانت الأمور تسير في هذا الاتجاه".

وقال ريابكوف: "مهما حاول الإسرائيليون تصوير الأمر كما لو أنهم تمكنوا من إلحاق أضرار وأذى لا يمكن إصلاحهما، وأن الأهداف قد تحققت، وما إلى ذلك، فسينتهي بهم الأمر إلى وضع أمني أسوأ مما كان عليه قبل هذا الإجراء. لا أريد أن أتوقع شيئا، لكن تصميم الجانب الإيراني يتحدث عن نفسه".

فجر الجمعة الماضي، شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران ، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

قتلى وجرحى وانهيار مئات المباني..إيران تقصف "إسرائيل" بمئات الصواريخ البالستية

باحث مصري: مكتب تابع للموساد بدولة آسيوية جارة لإيران نفذ العملية في ايران

دمار غير مسبوق وقتلى ومصابون.. ما الذي نعرفه عن هجوم إيران “الساحق” على إسرائيل؟..

أول رد من خامنئي على الهجوم الإسرائيلي

إعلام عبري: تل أبيب في صدمة بعد الهجوم الإيراني..

نتنياهو اختار له اسما “توراتيا”.. غايات إسرائيلية غير معلنة من الهجوم على إيران أكبر من إزالة التهديد النووي

ماكرون يُلمح لإمكانية مشاركة فرنسا في الدفاع عن إسرائيل ضد إيران ويعلن تأجيل المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين

الأخبار الرئيسية

684d47a84c59b759852b85d3

"وول ستريت جورنال": ترامب أوضح لنتنياهو أنه لن يعترض على ضرب إيران لكنه لن يدعمه هجوميا

684d48264236045b63641098

بالأرقام والأسماء.. خسائر "إسرائيل" وإيران في يومين من المواجهة الساخنة

israeli-plane-f35-lightining-730x438

إيران تعلن إسقاط مقاتلة “إف-35” إسرائيلية ثانية.

الكشف عن تزويد واشنطن إسرائيل سرا بصواريخ "هيلفاير" قبل الضربة على إيران

IMG_0197

الجيش الإسرائيلي يغتال 9 علماء نوويين في الضربات على إيران.. ومجلس الأمن القومي الإيراني يناقش مواصلة الرد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية