إعلام عبري: تل أبيب في صدمة بعد الهجوم الإيراني..

القدس المحتلة / سما/

تعرض وسط إسرائيل لهزة مساء الجمعة إثر وابلين من الصواريخ الإيرانية، وسجلت عدة إصابات مباشرة في منطقة تل أبيب، وإحدى الضربات تسببت في دمار هائل في أحد المباني.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أدى الدمار إلى احتجاز العديد من السكان في الموقع، كما لحق دمار كبير بمواقع أخرى، وتم إخلاء عشرات السكان، حيث ستقوم البلدية بنقلهم إلى مراكز إيواء.

وفي موقع سقوط آخر، تقوم قوات قيادة الجبهة الداخلية بجولة بين السكان الخارجين من المبنى للتحقق من عدم بقاء أي محتجزين داخل المبنى حرصا على سلامتهم، ولا تزال قطع الزجاج تتساقط بين الحين والآخر من أنقاض المبنى كأثر لاحق للسقوط.

وقال أحد سكان المبنى المتضرر لصحيفة "معاريف": "كنت مع صديقتي وقررنا النزول إلى موقف السيارات في الطابق السفلي الخامس، وعندما وصلنا إلى الأسفل سمعت بعد نصف دقيقة دوي انفجار شديد واهتز المبنى كله. عندما خرجت رأيت دمارا شاملا ".

وكان أحد سكان المنطقة المركزية قد صرح في وقت سابق: "كل تل أبيب ومنطقة شارون تهتز". بينما أفاد متحدث باسم خدمات الإسعاف "ماغين دافيد أدوم" لقناة "نيوز 12" بعد الوابل الأول: "سُجلت عدة إصابات في منطقة المركز. وقد نشرنا سيارات إسعاف نحو مواقع الأحداث. حتى الآن لم نتلق أي مؤشرات عن إصابات باستثناء مصاب واحد على ما يبدو بجروح طفيفة من شظية في الرأس".

وبحسب "معاريف" يبدو أن معظم الصواريخ التي أُطلقت في الوابلين تجاه إسرائيل قد تم اعتراضها. وتجري دراسة احتمال أن تكون بعض الإصابات ناجمة عن شظايا اعتراض. حيث بلغت نسبة نجاح اعتراض إجمالي الصواريخ التي أُطلقت نحو إسرائيل مساء الجمعة أكثر من 95% حسب الصحيفة.

وساهمت عدة دول في الشرق الأوسط في اعتراض بعض الصواريخ بالتعاون مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع بأن القوات الأمريكية شاركت في اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني.