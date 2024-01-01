دمار غير مسبوق وقتلى ومصابون.. ما الذي نعرفه عن هجوم إيران “الساحق” على إسرائيل؟..

سما / وكالات /
بعد 18 ساعة على بدء الهجوم الإسرائيلي الواسع عليها، شنت إيران مساء اليوم هجومين صاروخيين على إسرائيل، عبر عشرات أو ربما مئات الصواريخ الباليستية، في أكثر هجوم إيراني قوة على إسرائيل.
وعلى الفور أكد الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات على عشرات الأهداف في إسرائيل، بينها “مراكز عسكرية وقواعد جوية للنظام الصهيوني الغاصب”، ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله “لن يكون هناك أي مكان آمن في إسرائيل.. وانتقامنا سيكون مؤلما. العدو الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا لقتله قادتنا وعلماءنا وأبناء شعبنا”.
في المقابل، ما زالت إسرائيل تتكتم على حجم الخسائر جراء الضربة الإيرانية، حيث دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى عدم نشر أو مشاركة مواقع وفيديوهات عن أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية.
وأضاف في بيان أن “العدو يراقب هذه التوثيقات من أجل تحسين قدراته الهجومية”.
وأطلقت إيران على الهجوم اسم “عملية الوعد الصادق 3″، علما بأن هجومين إيرانيين سابقين أطلق عليهما نفسم الاسم تقريبا، أحدهما “الوعد الصادق1″، ونفذ في أبريل/نيسان 2024، بينما أطلق على الثاني “الوعد الصادق 2″، ووقع في أكتوبر/تشرين الأول 2024.