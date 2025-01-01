الجيش الإسرائيلي يقصف موقع نطنز ويؤكد ضرب منشأة أصفهان النووية

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، مساء الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي شنّ هجومًا على منشأة نووية في مدينة أصفهان، والتي تُعد واحدة من أكبر منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران.

وفي خطابه، أضاف دفرين أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 200 هدف داخل إيران.

تقع المنشأة النووية في أطراف مدينة أصفهان، ثاني أكبر مدينة في إيران، وتضم مصنع إنتاج صفائح الوقود النووي (FPFP) ومنشأة تحويل اليورانيوم (UCF)، والتي تُستخدم لتحويل اليورانيوم إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم، وهو الغاز الذي يُغذّى به أجهزة الطرد المركزي لغايات التخصيب.

كما أوردت تقارير أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضًا منشأة فوردو النووية، بعد أن كان قد فكّك سابقًا منشأة نطنز، وهي أحد المواقع الأساسية لتخصيب اليورانيوم في البرنامج النووي الإيراني.

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد خطير في المنطقة، في وقت تراقب فيه دول العالم هذه الضربات بقلق شديد نظرًا لإمكانية تدحرج الأمور نحو مواجهة أوسع.