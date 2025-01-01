رويترز: إسرائيل تستعد لرد إيراني

واشنطن/سما/

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن "إسرائيل تستعد لرد إيراني في الساعات المقبلة".

وأفيد أيضا أن "الرد قد يشمل إطلاق مئات الصواريخ الباليستية".

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، فيما أصيب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، بجروح خطيرة.

فيما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أن "الرد بالمثل على الهجوم الإسرائيلي مؤكد"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا".

ومنذ قليل أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن إيران أطلقت في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دوفرين، في بيان: "في عملية دقيقة، وخلال الليل، هوجم أكثر من 100 هدف في جميع أنحاء إيران. هوجم قادة البرنامج النووي، وتم تصفية كبار القادة. نراقب التطورات في إيران منذ سنوات".

وأضاف: "إيران أرسلت أكثر من 100 طائرة مسيرة إلى إسرائيل. ونحن نعمل على اعتراض التهديدات"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع وصول الطائرات المسيرة إلى إسرائيل في غضون ثلاث إلى خمس ساعات، كما يستعد سلاح الجو لهجوم صاروخي قد يطلق في الوقت نفسه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "الغارات ضد النظام الإيراني أسفرت عن تصفية ثلاثة من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية".

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

ونعى الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي مقتل قائده العام اللواء حسين سلامي مع عدد من أعضاء الحرس، بضربة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة، متوعدا إسرائيل بـ"رد حازم".