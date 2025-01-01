ترمب: أُبلغت مسبقاً بالضربات الإسرائيلية على إيران ونامل عودنهم للتفاوض قريبا

وكالات / سما/

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه أُبلغ مسبقاً بالضربات الإسرائيلية الواسعة النطاق على إيران، مكرراً موقفه بأن طهران «لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية»، بحسب ما نقلت شبكة «فوكس نيوز». ونقلت جينفير غريفن مراسلة «فوكس نيوز» عن ترمب قوله بعد بدء الضربة الإسرائيلية على إيران: «لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، ونأمل في أن تعود إلى طاولة المفاوضات. سنرى. هناك أشخاص عدة في القيادة لن يعودوا»، وذلك في إشارة إلى الجولة المقبلة من المباحثات النووية بين طهران وواشنطن، التي كانت مقررة الأحد في مسقط.

أطلقت إسرائيل، فجر الجمعة، عملية «الأسد الصاعد» لضرب البرنامج النووي الإيراني، واستهدفت غاراتها حياً يقيم فيه كبار قادة «الحرس الثوري» الإيراني في العاصمة طهران.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية مقتل قائد «الحرس الثوري» الإيراني، حسين سلامي، في غارة إسرائيلية على طهران في وقت مبكر من صباح اليوم. كما تم تأكيد مقتل اللواء غلام علي رشيد قائد مقر «خاتم الأنبياء» للدفاع الجوي، وكذلك مقتل رئيس الأركان، محمد باقري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي شن «ضربة استباقية» ضدّ إيران، بحسب ما أعلن، فجر الجمعة، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وذلك بعيد تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب من ضربة عسكرية إسرائيلية وشيكة للمواقع النووية في إيران.