الصحة العالمية: 10 آلاف شخص بحاجة لإجلاء طبي عاجل خارج غزة

وكالات / سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 10 آلاف شخص في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية نتيجة الحرب المستمرة.

وقالت المنظمة في بيان، إن من بين الحالات الحرجة مرضى سرطان، وإصابات خطيرة، وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة تتطلب رعاية متخصصة غير متوفرة حاليًا داخل غزة، محذّرة من أن التأخير في نقلهم يشكل تهديدًا مباشرًا على حياتهم.

ودعت المنظمة إلى فتح ممرات إنسانية آمنة وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة، مؤكدة أن النظام الصحي في غزة يعمل بأقل من قدرته، مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.