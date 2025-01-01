ترامب: نقترب من اتفاق مع ايران ولا اريد أن تتدخل إسرائيل وتخربه..

واشنطن / وكالات /

صرح الرئيس الإمريكي دونالد ترامب مساء اليوم بأن هجومًا إسرائيليًا "محتمل"، لكنه أكد: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران.

واضاف " ما دمتُ أعتقد أن هناك فرصةً للتوصل إلى اتفاق، فلا أريد أن تتدخل إسرائيل وتخرب الاتفاق.

وأوضح ترامب للصحافيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستشن هجوما، قائلا "لا أريد أن أقول إن ذلك وشيك، لكن ذلك يبدو أمرا قابلا للحدوث".

وقال ترامب : "أرغب بشدة في تجنب المواجهة مع إيران. أنا آخر من يرغب في المواجهة.

وتابع قائلا:" انظروا، الأمر بسيط للغاية، وليس معقدًا: لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. علاوة على ذلك، أريدهم أن ينجحوا. أريدهم أن يكونوا رائعين. سنساعدهم على النجاح. سنتاجر معهم. سنفعل كل ما يلزم".

وفي إشارة إلى مفاوضات الاتفاق النووي، قال الرئيس الأمريكي: "على إيران التفاوض بصرامة أكبر، ما يعني أنها ستُجبر على منحنا بعض الأمور التي لا ترغب في منحها لنا حاليًا.

وفي إطار التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان عسكري على إيران، لم تُحدد المصادر التي تحدثت للشبكة الأمريكية ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك بفعالية في مثل هذا الهجوم المُحتمل، لكنها قالت إن واشنطن قد تُشارك "لوجستيًا" في العملية وتُشارك معلومات استخباراتية مع إسرائيل لمساعدتها في هجومها على الأهداف الإيرانية.

وانضمت شبكة سي بي إس إلى التقارير، وأبلغت "مصادر مُطلعة على التفاصيل" الشبكة أن إدارة الرئيس ترامب تدرس كيفية مساعدة إسرائيل في حال وقوع هجوم - دون أن تقوده.

تشمل خيارات المساعدة الأمريكية، من بين أمور أخرى، التزود بالوقود جوًا. كما أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في حال وقوع هجوم مضاد من إيران.