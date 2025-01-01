قبل ضربة إسرائيلية قادمة.. إيران تطلق مناورات عسكرية

طهران / وكالات /

قالت وسائل إعلام رسمية، الخميس، إن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت مناورات عسكرية تركز على "تحركات العدو" قبل موعدها المزمع، وذلك مع إجلاء واشنطن لبعض موظفيها من المنطقة وسط تصاعد التوتر، وفق "رويترز".

وتزايدت في الساعات الأخيرة مؤشرات توجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني. وسحبت واشنطن دبلوماسيين من عدد من الدول في المنطقة، كما سمحت بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات العسكريين الأمريكيين من الشرق الأوسط.

ورفض الرئيس الأمريكي خطة لنتنياهو قبل أشهر لضرب إيران، وضغط عليه لمنح طهران فرصة للتفاوض، لكن دونالد بدا في الأيام الماضية أقل تفاؤلًا بشأن احتمالات التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، أن إسرائيل تستعد لشن هجوم قريبا على إيران.