الصحة : 103 شهداء و427 إصابة خلال يوم في قطاع غزة

غزة /سما/

قالت وزارة الصحة بغزة، ان 103 شهداء و427 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.



واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 55,207 شهيد و 127,821 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

كما لفتت ان حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (4,924 شهيدا، 15,780 اصابة).

ونوهت ان حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم 21 شهيد، وأكثر من 294 اصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 245 شهيد وأكثر من 2,152 اصابة.