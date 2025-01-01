واشنطن تحذر الدول : لا تشاركوا في مؤتمر حل الدولتين وعقوباتنا ستطال المشاركين ..

واشنطن / وكالات /

أرسلت الولايات المتحدة برقية تدعو فيها الدول إلى عدم المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين.

وجاء في الرسالة أن "واشنطن تُعارض أي خطوة من شأنها الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، وترى أن الدول التي تتخذ إجراءات عدائية ضد إسرائيل تتعارض مع المصالح الأمريكية، وقد تُجبر على تحمل العواقب".

يُعقد المؤتمر في أعقاب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، إلى جانب دول أوروبية أخرى، لإصدار إعلان اعتراف بدولة فلسطينية.

وصرّح ماكرون مؤخرًا في مقابلة مع صحيفة "ذا باريزيان" بأن مسألة فرض عقوبات على إسرائيل فيما يتعلق بالتعاون معها "مطروحة"، وأشار إلى أنه "من المستحيل التظاهر بأن شيئًا لا يحدث. ما تفعله حكومة نتنياهو في غزة أمرٌ غير مقبول فيما يتعلق بالوضع الإنساني. لا ماء ولا دواء، ولا نستطيع إجلاء الجرحى.

بالإضافة إلى ماكرون، قال مبعوث فرنسي لدى الأمم المتحدة إن آلية إسرائيل لإيصال المساعدات إلى غزة تنتهك القانون الدولي ولا تُلبّي الاحتياجات.