  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

«الحرس» الثوري الإيراني: قواتنا البحرية على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد

الخميس 12 يونيو 2025 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
«الحرس» الثوري الإيراني: قواتنا البحرية على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد



طهران /وكالات /

قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، الأربعاء، إن القوات البحرية الإيرانية على أهبة الاستعداد القتالي للرد على أي تهديد والتعامل مع أي سيناريو.

وحسب وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، شدد سلامي، الذي قام بزيارة وحدات القوة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري»، على أن إيران «تبذل جهوداً جادة للحفاظ على مصالحها الإقليمية والبحرية».

 

وقال سلامي: «تم تقييم الاستعداد القتالي للقوة البحرية للحرس من الناحية الاستخباراتية والعملية. هذه القوة شهدت قفزة غير مسبوقة في القدرات القتالية في السنوات الأخيرة. تم تطوير مختلف الأنظمة القتالية المحلية».

وأشار سلامي إلى زيادة مدى مهام القوة البحرية لـ«الحرس الثوري» في المياه الدولية، قائلاً: «القوة البحرية للحرس الثوري قادرة على العمل بشكل جيد في المعارك البحرية القريبة والبعيدة المدى»، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تصعيد النشاط العسكري مما يؤثر بشكل مباشر على العمليات البحرية، وفق «رويترز».

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر عند المرور عبر الخليج وخليج عُمان ومضيق هرمز.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل المقترح القطري الجديد بين حماس وإسرائيل ..

وزراء إسرائيليون بدأوا يعبرون عن تأييدهم لإنهاء الحرب على غزة

القناة 12 العبرية : حماس تبدي مرونة مفاجئة في مسألة الضمانات لانهاء الحرب على غزة

مصر: بيان رسمي بشأن قافلة الصمود وضوابط زيارة الحدود مع قطاع غزة

فريدمان للإسرائيليين ويهود الشتات: حضروا أنفسكم للعيش في دولة منبوذة عالميا ومصدر عار لا فخر

سلطة النقد توضح تبعات قرار سموتريتش قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية..

مصادر مصرية : مقترح ويتكوف الجديد يفتقر لضمانات إجبار إسرائيل على وقف الحرب على غزة

الأخبار الرئيسية

13 شهيدا و200 مصابا بمجزرة جديدة بحق المجوعين جنوب مدينة غزة

خليفة السنوار.. "شبح القسام" يواجه الاختبار الأصعب أمام إسرائيل في غزة

"غزة الإنسانية" تتهم حماس بإعدام 5 من موظفيها غرب خانيونس

قناة عبرية تكشف تفاصيل الرد الإسرائيلي على المقترح القطري ونقطة الخلاف

واشنطن : الهجوم الاسرائيلي على ايران خلال ايام وتخوفات من ضرب القواعد الامريكية في دول الخليج

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية