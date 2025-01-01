«الحرس» الثوري الإيراني: قواتنا البحرية على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد

طهران /وكالات /

قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، الأربعاء، إن القوات البحرية الإيرانية على أهبة الاستعداد القتالي للرد على أي تهديد والتعامل مع أي سيناريو.

وحسب وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، شدد سلامي، الذي قام بزيارة وحدات القوة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري»، على أن إيران «تبذل جهوداً جادة للحفاظ على مصالحها الإقليمية والبحرية».

وقال سلامي: «تم تقييم الاستعداد القتالي للقوة البحرية للحرس من الناحية الاستخباراتية والعملية. هذه القوة شهدت قفزة غير مسبوقة في القدرات القتالية في السنوات الأخيرة. تم تطوير مختلف الأنظمة القتالية المحلية».

وأشار سلامي إلى زيادة مدى مهام القوة البحرية لـ«الحرس الثوري» في المياه الدولية، قائلاً: «القوة البحرية للحرس الثوري قادرة على العمل بشكل جيد في المعارك البحرية القريبة والبعيدة المدى»، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تصعيد النشاط العسكري مما يؤثر بشكل مباشر على العمليات البحرية، وفق «رويترز».

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر عند المرور عبر الخليج وخليج عُمان ومضيق هرمز.