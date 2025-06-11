الهيئة التسييرية لقافلة الصمود من أجل غزة ووقف الابادة تتوجه ببيان إلى مصر

وكالات/سما/

توجهت الهيئة التسييرية لقافلة الصمود من أجل كسر الحصار عن غزة ووقف الإبادة ببيان إلى مصر، أكدت فيه أنها لا تهدف إلى الضغط على أي دولة من الدول التي ستمر عبرها القافلة أو إحراجها.

وجاء في البيان: "‎القافلة لا تحمل أيّ لون سياسي أو ايديولوجي مخصوص، بل هي قافلة شعبية مغاربية تضم مواطنين ومواطنات، من ضمنهم بعض الفاعلين المدنيين المتنوعي الانتماءات. وهي لا تحمل أي موقف متحيز ضد النظام المصري ولا علاقة لها بالشأن الداخلي في مصر، وعلاقتها بالسلطات المصرية تقتصر على التواصل حول الجوانب القانونية والادارية والأمنية المتعلقة بمسار القافلة على أراضيها، مثلها في ذلك مثل علاقتها مع السلطات الجزائرية والتونسية والليبية".



‎وأضاف: "الهدف الوحيد لهذه القافلة هو المساهمة في كسر الحصار على غزة ووقف إبادتهم، ولا تهدف قط إلى الضغط على أي دولة من الدول التي ستمر عبرها القافلة أو إحراجها. كما نتفق مع الموقف المصري الرافض لتهجير أهلنا في غزة نحو مصر".‎

وأكد البيان: "‎نقدر حساسية الدولة المصرية تجاه سيادتها على حدودها، ولذلك بادرت قافلتنا منذ أسابيع إلى الاتصال بطرق مختلفة مع السلطات المصرية، سواء عبر سفارتها في تونس أو عبر وسطاء في القاهرة، كما راسلنا رسميا وزارة الخارجية المصرية ووضحنا طبيعة وأهداف قافلة الصمود البرية. ونحن لا نريد ولا ننوي دخول مصر دون موافقة السلطات والتفاهم معها حول مختلف إجراءات الدخول".

‎وتابعت: "سبق وأن أوضحنا في لقاء رسمي مع السفير المصري في تونس أنه في حال سمحت لنا السلطات المصرية الوصول إلى معبر رفح، فأننا لن نحاول استغلال وجودنا في مصر لتوجيه خطاب ضد السلطات المصرية. بل سيكون خطابنا موجها حصرا ضد العدو الصهيوني الذي يبيد شعبنا في غزة ويجوعه".

‎وتأمل القافلة في أن تتجاوب مصر وشعبها العظيم، مع هذه اللحظة التاريخية الفارقة في مصير فلسطين والأمة العربية.