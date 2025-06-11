  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الهيئة التسييرية لقافلة الصمود من أجل غزة ووقف الابادة تتوجه ببيان إلى مصر

الأربعاء 11 يونيو 2025 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة التسييرية لقافلة الصمود من أجل غزة ووقف الابادة تتوجه ببيان إلى مصر



وكالات/سما/

توجهت الهيئة التسييرية لقافلة الصمود من أجل كسر الحصار عن غزة ووقف الإبادة ببيان إلى مصر، أكدت فيه أنها لا تهدف إلى الضغط على أي دولة من الدول التي ستمر عبرها القافلة أو إحراجها.

وجاء في البيان: "‎القافلة لا تحمل أيّ لون سياسي أو ايديولوجي مخصوص، بل هي قافلة شعبية مغاربية تضم مواطنين ومواطنات، من ضمنهم بعض الفاعلين المدنيين المتنوعي الانتماءات. وهي لا تحمل أي موقف متحيز ضد النظام المصري ولا علاقة لها بالشأن الداخلي في مصر، وعلاقتها بالسلطات المصرية تقتصر على التواصل حول الجوانب القانونية والادارية والأمنية المتعلقة بمسار القافلة على أراضيها، مثلها في ذلك مثل علاقتها مع السلطات الجزائرية والتونسية والليبية".


‎وأضاف: "الهدف الوحيد لهذه القافلة هو المساهمة في كسر الحصار على غزة ووقف إبادتهم، ولا تهدف قط إلى الضغط على أي دولة من الدول التي ستمر عبرها القافلة أو إحراجها. كما نتفق مع الموقف المصري الرافض لتهجير أهلنا في غزة نحو مصر".‎

وأكد البيان: "‎نقدر حساسية الدولة المصرية تجاه سيادتها على حدودها، ولذلك بادرت قافلتنا منذ أسابيع إلى الاتصال بطرق مختلفة مع السلطات المصرية، سواء عبر سفارتها في تونس أو عبر وسطاء في القاهرة، كما راسلنا رسميا وزارة الخارجية المصرية ووضحنا طبيعة وأهداف قافلة الصمود البرية. ونحن لا نريد ولا ننوي دخول مصر دون موافقة السلطات والتفاهم معها حول مختلف إجراءات الدخول".

‎وتابعت: "سبق وأن أوضحنا في لقاء رسمي مع السفير المصري في تونس أنه في حال سمحت لنا السلطات المصرية الوصول إلى معبر رفح، فأننا لن نحاول استغلال وجودنا في مصر لتوجيه خطاب ضد السلطات المصرية. بل سيكون خطابنا موجها حصرا ضد العدو الصهيوني الذي يبيد شعبنا في غزة ويجوعه".

‎وتأمل القافلة في أن تتجاوب مصر وشعبها العظيم، مع هذه اللحظة التاريخية الفارقة في مصير فلسطين والأمة العربية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: “أوقفوا نبوءة خامنئي”..غزة ستبتلع دولتكم إن لم تنهوا الحرب فوراً

تقرير: مباحثات بين الوسطاء للتوصل إلى تسوية وضمانات لإنهاء الحرب على غزة

الكشف عن تفاصيل المقترح القطري الجديد بين حماس وإسرائيل ..

القناة 12 العبرية : حماس تبدي مرونة مفاجئة في مسألة الضمانات لانهاء الحرب على غزة

الناشطة غريتا ثونبرغ ترد على ترامب وتعلق على صورة لتلقيها شطيرة من جندي إسرائيلي

سلطة النقد توضح تبعات قرار سموتريتش قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية..

الحوثيون: استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخين باليستيين أحدهما أصابه بشكل مباشر

الأخبار الرئيسية

20250611065635

كاتس يأمر بمنع "قافلة الصمود" من دخول غزة ويصف المشاركين بـ"الجهاديين"

6849a7634236043e4314f13f

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الأمور تتجه للتصويت على حل الكنيست بعد عدم احراز تقدم بين الحريديم والليكود

2025-06-11_16-01-03_579250

رئيس أركان إسرائيل من غزة: جنودنا تحت عبء ونحتاج مزيدا من القوات وسنتخذ خطوات لتقصير أمد المعركة

684960ec4236043dd3607f24

سموتريتش يهاجم غوتيريش.. لا صفقة تبادل وعلينا إسقاط السلطة والقضاء على "حماس"

photo_2025-06-11_16-28-41

تقرير: نتنياهو يسعى للتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع سوريا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية