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إصابة ممرض أردني بمستشفى ميداني في غزة

الأربعاء 11 يونيو 2025 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة ممرض أردني بمستشفى ميداني في غزة



عمان/سما/

أصيب ممرض أردني يعمل في مستشفى ميداني جنوب قطاع غزة بشظية سقطت في محيط المستشفى، حسب مصدر عسكري أردني.


وقال المصدر المسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن أحد الممرضين العاملين في المستشفى الأردني الميداني جنوب قطاع غزة قد تعرض صباح اليوم الأربعاء أثناء تواجده داخل المستشفى لإصابة باليد والفخذ الأيسر بواسطة شظية سقطت في محيط المستشفى الميداني.

وأشار إلى أنه جرى الكشف على الممرض من قبل الأطباء المختصين، حيث تبين حدوث جرح قطعي في اليد اليسرى والفخذ الأيمن وتم إدخاله لغرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة.

وأوضح أن حالته العامة متوسطة وسيتم إجلائه مساء اليوم إلى أراضي المملكة الأردنية تمهيدا لاستكمال علاجه.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الـ86 من استئناف العمليات العسكرية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا عنيفا على مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع فرض حصار مشدد، تسبب في أزمة إنسانية خانقة وحالة تجويع غير مسبوقة طالت مئات الآلاف من السكان، وخاصة النازحين.

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