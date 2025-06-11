النفيسي: هجوم 7 أكتوبر أشعر "إسرائيل" بخطر وجودي وجعلها أكثر خشونة

الكويت/سما/

أعرب المفكر السياسي الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي عن تحفظاته على هجوم 7 أكتوبر معتبرا أنه قرار فردي حوّل إسرائيل إلى دولة أكثر خشونة بعد أن شعرت بتهديد حقيقي لوجودها في المنطقة.



وقال النفيسي في تصريحات إعلامية: "لدي تحفظ كبير على أحداث 7 أكتوبر، لأن القرار جاء من أفراد محددين في المقاومة مثل يحيى السنوار ومروان العيسى ومحمد الضيف، بينما القيادة السياسية لحركة حماس لم تكن على علم بأن العملية ستكون غدا".



وأضاف: "هذا القرار الفردي والمرارة التي خلّفها أحدثا تحولا في الموقف الإسرائيلي ليس في صالحنا. لقد ولّد رعبًا وشكوكًا لدى إسرائيل بأن هذا الهجوم يهدد وجودها وليس أمنها فحسب، مما جعل القضية مسألة وجودية بالنسبة لها".

وتابع: "الأهم في السياسة هو النتائج، وأي قرار يجب أن يُبنى على دراسة العواقب، لكن هذا القرار اتخذه السنوار ورفاقه بمعزل عن القيادة السياسية في الخارج".

وأوضح النفيسي أن "هجوم 7 أكتوبر كان ضربة قوية دفعت إسرائيل إلى إعادة تقييم غلافها الأمني، لمواجهة التهديدات التي تستهدف وجودها. ونتيجة لذلك، شنّت إسرائيل هجمات واسعة على غزة ولبنان، خلافا لاستراتيجيتها السابقة التي كانت تعتمد على الضربات الخاطفة والمحدودة".

واختتم بالقول: "أصبحت إسرائيل بعد 7 أكتوبر تعتمد استراتيجيات عسكرية طويلة الأمد ومتعددة الجبهات، بسبب الدلالات التي استخلصتها من الهجوم. هناك إسرائيل جديدة أكثر تشددا، حتى في علاقاتها الدولية والإقليمية التي أصبحت أكثر خشونة".