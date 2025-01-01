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ترامب: ثقتنا تقلصت بشأن إبرام اتفاق نووي مع إيران

الأربعاء 11 يونيو 2025 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: ثقتنا تقلصت بشأن إبرام اتفاق نووي مع إيران



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه أقل ثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين.

وفي مقابلة مع بودكاست صحيفة نيويورك بوست، زعم ترامب أن إيران تماطل. وقال الرئيس الجمهوري: "لقد حدث لهم شيء ما". 

وحسب قوله، لن تحصل إيران على أسلحة نووية في أي حال من الأحوال، سواءً بالتوصل إلى اتفاق أو باللجوء إلى الخيار العسكري.

لكنه اوضح "سيكون من الأفضل بكثير لو استطعنا تحقيق ذلك دون قتال ودون خسائر بشرية. لكنني لا أرى نفس القدر من الحماس من إيران للتوصل إلى اتفاق. سيكون ذلك خطأً من جانبهم. لكن الزمن كفيلٌ بإثبات ذلك

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