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مجزرة المجوعين الدامية..25 شهيدا من منتظري المساعدات قرب نتساريم جنوب مدينة غزة

الأربعاء 11 يونيو 2025 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة المجوعين الدامية..25 شهيدا من منتظري المساعدات قرب نتساريم جنوب مدينة غزة



استشهد ،صباح اليوم الثلاثاء ، ما لا يقل عن 25 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، أثناء انتظار المساعدات قرب نتساريم جنوب مدينة غزة.

وأفات مصادر طبية بارتفاع حصيلة الشهداء الذين وصلوا للمستشفيات ،جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات، قرب منطقة النابلسي وما يسمى بـ" محور نتساريم" جنوبي غرب مدينة غزة إلى 25 شهيداً وعدد من الإصابات.

ووصل 10 شهداء إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات ، بينما وصل 6 شهداء و 95 إصابة إلى مستشفى القدس ،جراء استهداف قوات الاحتلال لجموع المواطنين المحتشدين طلباً للمساعدات.

واستشهد أمس الثلاثاء 36 مواطنًا وأصيب العشرات بينهم حالات خطيرة، من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند محور "نتساريم" الفاصل بين وسط قطاع غزة وجنوبه.

وترتفع حصيلة الضحايا لما يُسمى بـ "مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية" إلى 180 شهيداً و ما لا يقل عن 1500 إصابة.

وتواصل "إسرائيل" عدوانها الشامل في قطاع غزة، بعمليات قصف وغارات جوية في منطاق متفرقة من القطاع، تزامنًا مع حصار مشدد وحالة تجويع غير مسبوقة.

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