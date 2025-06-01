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"إسرائيل" تنفي نقل أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا

الثلاثاء 10 يونيو 2025 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تنفي نقل أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا



القدس المحتلة/سما/

نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما أعلنه السفير الإسرائيلي في كييف ميخائيل برودسكي عن نقل أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا.


وقال موقع Ynet إن وزارة الخارجية تنصلت رسميا من تصريحات السفير الإسرائيلي في أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، في مقابلة قال فيها إن إسرائيل نقلت إلى أوكرانيا منظومات باتريوت.

وقال مسؤول في الخارجية للموقع الإسرائيلي: "التصريحات غير صحيحة. إسرائيل لم تنقل إلى أوكرانيا منظومات باتريوت"، مشيرا إلى أن "الوزارة تدرس ما إذا كانت ستطلب من السفير توضيحا بشأن تصريحاته".

وكان برودسكي قال في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ماريتشكا دوفبينكو إن "منظومات "باتريوت" التي تلقيناها سابقا من الولايات المتحدة موجودة الآن في أوكرانيا. هذه منظومات كانت في الخدمة لدى إسرائيل منذ أوائل التسعينيات. اتفقنا على إرسالها إلى أوكرانيا. وللأسف، لم يتم التحدث عن هذا الموضوع كثيرا. ولكن عندما يقال إن إسرائيل لم تقدم مساعدة عسكرية، فهذا ليس صحيحا".

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