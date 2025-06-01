طائرة إسرائيلية توثق هجوم مقاوم بغزة على دبابة وتفجيرها (شاهد)

القدس المحتلة/سما/

بثت حسابات عبرية، مشاهد مثيرة، لمهاجمة مقاوم فلسطيني، بعبوة ناسفة دبابة للاحتلال، في إحدى مناطق توغل الجيش.



وتظهر اللقطات، دبابة تتقدم في إحدى الطرق بغزة، وحولها ركام منازل مدمرة، وبصورة مفاجئة خرج مقاوم من بين ركام أحد البيوت، وقام بزرع عبوة ناسفة من مسافة صفر، في مؤخرة الدبابة وهي إحدى نقاط ضغف الميركافاة حيث بوابة دخول الجنود إليها.



واستغرق المقاوم ثواني معدودة، لزرع العبوة وتفعيلها والانسحاب بنجاح من المكان والعودة إلى موقعه، وبعد لحظات وقع انفجار كبير مباشر في الدبابة.



وخلال شهور العدوان، تكررت مشاهد هجوم المقاومين على آليات الاحتلال، وزرع العبوات الناسفة فيها، وهو ما تسبب في تدمير الكثير منها وتكبيد الاحتلال خسائر كبيرة، فضلا عن صعوبة مواجهة المقاومين المهاجمين للآليات من هذه المسافة.

