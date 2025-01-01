الصحة : 54 شهيدا و305 إصابات خلال يوم في قطاع غزة

غزة/سما/

اعلنت وزارة الصحة بغزة، وصول 54 شهيدا ، منهم 2 شهيد انتشال، و305 إصابات لمستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

ولفتت انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



كما اشارت الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 54,981 شهيدا و126,920 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.

واكدت ان حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (4,701 شهيد، 14,879 اصابة).

ونوهت الى ان حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم 36 شهيدا، وأكثر من 208 اصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 163 شهيدا وأكثر من 1,495 اصابة.