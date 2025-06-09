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ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة “فاضح”

الإثنين 09 يونيو 2025 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة “فاضح”



باريس/سما/

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه أمر “فاضح”، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإعادة فتح المعابر.

وقال إن فرنسا “متيقظة… وتقف إلى جانب جميع مواطنيها عندما يكونون في خطر”، بعد اعتراض القوات الإسرائيلية سفينة تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بينهم ستة فرنسيين فجر الاثنين. وأكد أن فرنسا “أوصلت كل الرسائل” إلى إسرائيل لضمان حماية الناشطين و”تمكينهم من العودة إلى الأراضي الفرنسية”.

(أ ف ب)

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