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ماكرون يطالب بالإسراع في إعادة الفرنسيين المحتجزين مع طاقم سفينة "مادلين"

الإثنين 09 يونيو 2025 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون يطالب بالإسراع في إعادة الفرنسيين المحتجزين مع طاقم سفينة "مادلين"



باريس/سما/

طالبت فرنسا بالإسراع في إعادة 6 من مواطنيها كانوا على متن سفينة "مادلين" وبينهم عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن بعد اعتراض إسرائيل سفينتهم التي وصلت لمساعدة غزة.


وجاء في بيان صادر عن "الإليزيه" اليوم الاثنين: "طلب الرئيس إيمانويل ماكرون ضمان عودة المواطنين الفرنسيين الستة إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن، بعد احتجازهم من قبل إسرائيل إثر اعتراض سفينتهم قبالة سواحل غزة".


ومن جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس طالبت بتوفير الحماية القنصلية لمواطنيها، وإتاحة زيارة ممثليها لهم لتسهيل إجراءات عودتهم إلى الوطن.

يذكر أن البحرية الإسرائيلية اعترضت سفينة "مادلين" الشراعية في مياه البحر المتوسط ليل الاثنين، وكان على متنها الناشطة البيئية الشهيرة غريتا تونبرغ إلى جانب عدد من الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية في طريقهم إلى غزة.

ويجري حالياً سحب السفينة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، بينما لا يزال ركابها قيد الاحتجاز قبل ترحيلهم لاحقاً إلى بلدانهم.

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