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الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد

الإثنين 09 يونيو 2025 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد



مدريد/سما/

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد على خلفية اعتراض القوات الإسرائيلية للسفينة "مادلين" خلال توجهها نحو قطاع غزة محملة بمساعدات إنسانية.


وجاء الاستدعاء للاحتجاج رسميا على اعتراض الجيش الإسرائيلي، سفينة "مادلين" الإغاثية بالمياه الدولية أثناء توجهها إلى شواطئ القطاع.

وفي ذات السياق أعربت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة العمل، يولاندا دياز، عن إدانتها لاعتراض السفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وقالت إن "هذا الانتهاك للقانون الدولي، يتطلب ردا حازما من الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "نعرب عن تضامننا مع المتطوعين المعتقلين، ونطالب الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عنهم فورا".

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

ويوم أمس أحاطت قوارب إسرائيلية بالسفينة، وأطلقت صفارات الإنذار على متنها تحذيرا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تم اعتقال جميع من كانوا على متن السفينة وسحبها إلى ميناء أسدود، وفي وقت لاحق أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية استعدادها لاستقبال معتقلي السفينة "مادلين".

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