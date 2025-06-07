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بلديات وسط غزة تحذر من توقف خدماتها بالكامل

الإثنين 09 يونيو 2025 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلديات وسط غزة تحذر من توقف خدماتها بالكامل



غزة/سما/

حذرت بلديات المحافظة الوسطى في قطاع غزة من توقف كامل للخدمات الأساسية خلال الساعات القادمة بسبب منع دخول الوقود اللازم إلى القطاع.

وقالت بلديات المحافظة الوسطى في بيان اليوم الاثنين: "نحذر من توقف خدماتنا الأساسية بشكل كامل خلال الساعات القادمة، وذلك بسبب عدم دخول الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات، والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الشوارع".

وطالب في بيانها كافة المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوريد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه، مضخات الصرف الصحي، آليات جمع النفايات، والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وفتح الشوارع الرئيسية.

كما ناشدت الجهات المختصة بضرورة التنسيق العاجل لإعادة تشغيل خط مياه "ميكروت" وإعادته إلى العمل كما كان عليه سابقا.

وحملت السلطات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن أية كارثة إنسانية قد تقع في أي لحظة، مع اقتراب شبح الانهيار الكامل"، مؤكدة أن ما يجري هو "جريمة حرب وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية".

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