إيران تدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين

طهران/سما/

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما يحدث في فلسطين، محذرا من تفاقم الأزمة في حال استمرار التلكؤ الدولي.



وأشار بقائي خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى "استمرار الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية وسط صمت المنظمات الدولية".

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد قرار يدعو إلى وقف الحرب على غزة، معتبرا ذلك انحيازا ودعما علنيا من واشنطن لإسرائيل.

وأكد المتحدث مقتل أكثر من 150 مدنيا بريئا خلال الأيام الأخيرة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق "الفيتو" ضد مشروع القرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة ورفع جميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية على الفور.

وصوتت 14 دولة عضو بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار بشأن غزة فيما اعترضت واشنطن.

ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض "الفيتو".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن.

ويطالب نص مشروع القرار بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.