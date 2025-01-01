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الناشطة البيئية غريتا تونبرغ تتهم سلطات إسرائيل بالاختطاف

الإثنين 09 يونيو 2025 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناشطة البيئية غريتا تونبرغ تتهم سلطات إسرائيل بالاختطاف



وكالات/سما/

اتهمت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ سلطات إسرائيل بالاختطاف، وذلك في مقطع فيديو نشره تحالف "أسطول الحرية" (The Freedom Flotilla Coalition) على منصة إكس.

وقالت تونبرغ في الفيديو المسجل على متن السفينة: "إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو، فهذا يعني أننا (سفينة مادلين التابعة لتحالف أسطول الحرية) قد تم اعتراضنا في المياه الدولية واختطافنا من قبل القوات الإسرائيلية أو القوات الداعمة لإسرائيل. أناشد جميع أصدقائي وعائلتي ورفاقي للضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراحي وسراح الآخرين في أسرع وقت ممكن".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت سابقا أن سفينة "مادلين" المتجهة إلى ساحل قطاع غزة وعلى متنها 12 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين، تم توجيهها إلى شواطئ إسرائيل، ومن المتوقع أن يعود ركابها إلى بلدانهم الأصلية.

وقد أبحرت سفينة "مادلين" التابعة لتحالف "أسطول الحرية" من صقلية في 1 يونيو حاملة مساعدات إنسانية لقطاع غزة تشمل أغذية للأطفال وحفاضات ودقيقا وأرزا ومرشحات مياه ومستلزمات نظافة ومعدات طبية.

وفي 8 يونيو، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع وصول السفينة إلى شواطئ قطاع غزة.

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