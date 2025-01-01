الصحة الفلسطينية: 47 شهيدا و388 مصابا خلال يوم في قطاع غزة

غزة /سما/

قالت وزارة الصحة في غزة ان 47 شهيدا، منهم شهيد انتشال، و 388 مصابا وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.



واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,927 شهيدًا و 126,615 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م .

كما لفتت ان حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (4,649 شهيدًا، 14,574 مصابًا).

ونوهت ان حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم 6 شهداء، وأكثر من 99 مصاباً، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 127 شهيد وأكثر من 1,287 مصابًا