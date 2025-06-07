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مؤسسة غزة الإنسانية تزعم أنها لم توزع مساعدات اليوم بسبب تهديدات من حماس

السبت 07 يونيو 2025 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة غزة الإنسانية تزعم أنها لم توزع مساعدات اليوم بسبب تهديدات من حماس



غزة/سما/

قالت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إنها لم تتمكن من توزيع أي مساعدات إنسانية اليوم السبت بسبب “تهديدات مباشرة” من حركة حماس ضد عملياتها.

وأضافت المؤسسة، في بيان: “هذه التهديدات حالت دون مواصلة العمل اليوم دون تعريض أرواح الأبرياء للخطر… لن تتراجع مؤسسة غزة الإنسانية. سنظل ملتزمين بتقديم المساعدات في إطار من السلامة والأمن والاستقرار. نعمل بنشاط على تكييف عملياتنا للتغلب على هذه التهديدات، ونعتزم استئناف عمليات التوزيع دون تأخير”.

وتأسست مؤسسة غزة الإنسانية مؤخراً بتمويل ودعم أمريكي مباشر، وأثارت منذ ظهورها شكوكاً واسعة بين الأوساط الفلسطينية ومنظمات الإغاثة المحلية والدولية، نظراً لغياب الشفافية في طبيعة عملها ومسارات تمويلها، فضلاً عن تقارير إعلامية ربطت بعض نشاطاتها بجهات استخباراتية.

ويتهمها منتقدون بأنها تمثل “ذراعاً ناعمة” لمحاولة فرض نماذج إغاثية مشروطة سياسياً تتماهى مع أهداف الاحتلال، وتتجاوز المؤسسات الإنسانية العاملة منذ سنوات في القطاع المحاصر.

وكانت حماس وجهت سابقاً تحذيرات من “محاولات اختراق المشهد الإنساني في غزة عبر منظمات مدعومة خارجياً”، في إشارة إلى مؤسسات وصفتها بأنها “ذات طابع استخباري أو تطبيعي”

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