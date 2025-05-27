غزة: 110 شهداء و583 إصابة و9 مفقودين خلال محاولات الحصول على المساعدات

غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشهداء الذين استهدفوا خلال محاولة الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات" الأمريكية الإسرائيلية" بلغ 110 شهداء و583 إصابة.



وقال المكتب في بيانٍ إحصائي، إن هذه الأعداد تشمل ضحايا سلسلة من الحوادث الدموية التي وقعت في مدينة رفح ومناطق أخرى، حيث تعرض المدنيون الجوعى لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

وفيما يلي التفاصيل بحسب الأيام والمناطق:

الثلاثاء 27 مايو 2025

▪️ 3 شهداء، 46 إصابة، 7 مفقودين – رفح

الأربعاء 28 مايو 2025

▪️ 10 شهداء، 62 إصابة – رفح

الأحد 1 يونيو 2025

▪️ 35 شهيدا، 200 إصابة – رفح

▪️ شهيد واحد، 32 إصابة، وفقدان شخصين – جسر وادي غزة

الاثنين 2 يونيو 2025

▪️ 26 شهيدا، 92 إصابة – رفح

الثلاثاء 3 يونيو 2025

▪️ 27 شهيدا، 90 إصابة – رفح

الجمعة 6 يونيو 2025

▪️ 8 شهداء، 61 إصابة – رفح

وأكد المكتب الإعلامي أن ما يحدث يشكل "جريمة حرب متواصلة" بحق المدنيين العزل، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين وفتح ممرات آمنة ومستقلة لإيصال المساعدات بعيدًا عن السيطرة العسكرية الإسرائيلية.