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المغرب: أكثر من 70 مظاهرة بـ46 مدينة لأجل غزة

السبت 07 يونيو 2025 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب: أكثر من 70 مظاهرة بـ46 مدينة لأجل غزة



الرباط/سما/

أعلنت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية) أنها نظمت، الجمعة، أكثر من 70 مظاهرة في العديد من المدن نصرة لغزة وضد الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت في بيان إن "الشعب المغربي خرج، الجمعة، في أكثر من 70 مظاهرة بـ 46 مدينة استجابة لنداء الهيئة في إطار جمعة طوفان الأقصى رقم 79".

وبحسب البيان "أكدت فعاليات اليوم (الجمعة) أن الشعب المغربي وقواه الداعمة لفلسطين، مستمرة في التضامن والدعم والنصرة لغزة خاصة ولفلسطين عامة".


ونددت الهيئة "بما يقع في غزة من تقتيل وتشريد وتجويع ممنهج وحصار خانق، واستهداف لكل معاني الحياة الكريمة التي تضمنها كل الأعراف والمواثيق الدولية، في ظل أكبر عملية قتل يعرفها التاريخ، وسط صمت دولي رسمي مفضوح وغير مبرر".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويًعا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وقبل الإبادة كانت إسرائيل تحاصر غزة طوال 18 عامًا، واليوم بات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون، بلا مأوى بعد أن دمرت الحرب مساكنهم.

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