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الاحتلال ينذر آلاف الفلسطينيين في شمال غزة بالإخلاء تمهيدا لهجوم

السبت 07 يونيو 2025 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينذر آلاف الفلسطينيين في شمال غزة بالإخلاء تمهيدا لهجوم



غزة/سما/

أنذر الجيش الإسرائيلي، السبت، عشرات آلاف الفلسطينيين شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم “فورا”، تمهيدا لتنفيذ هجوم، في ثاني أيام عيد الأضحى.

وشمل إنذار الإخلاء “جميع الفلسطينيين في حي عبد الرحمن في شمال غرب مدينة غزة، وفي حي النهضة في معسكر جباليا”، وفق بيان نشره متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة “إكس”.

وقال أدرعي: “هذا تحذير مسبق قبل الهجوم”.

وأشار إلى أن الجيش “سيهاجم كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية”.

ويأتي هذا التحذير الإسرائيلي على الرغم من أنه لم يتم إطلاق أي صواريخ من غزة، يومي الجمعة والسبت.

ويعد سكان هذه المناطق نازحين سابقين، أجبرتهم إسرائيل على إخلاء شمال قطاع غزة والنزوح جنوبا في بداية حرب الإبادة، قبل السماح لهم بالعودة المؤقتة إلى شمال القطاع.

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