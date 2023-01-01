42 شهيداً بقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

غزة /سما/

استشهد عدد كبير من المواطنين، وأصيب آخرون بجراح مختلفة، من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 42 مواطناً في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,677 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 125,530 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.