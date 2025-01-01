خامنئي يهاجم أمريكا ويدعو لتوظيف دروس الحج لوقف مآسي غزة وقطع طرق مساعدة إسرائيل

طهران /وكالات /

قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، العالم الإسلامي إلى توظيف دروس الحج لوقف المآسي في قطاع غزّة.

وقال خامنئي في رسالةٍ إلى الحجيج “هذا موسم الحج الثاني، الذي يتزامن مع مآسي غزّة وغرب آسيا”، مضيفاً أنّ “وحشية الصهاينة أوصلت مأساة غزة إلى حدٍّ لا يُصدّق”.

وأضاف أنّ أطفال فلسطين يقتلون عطشاً وجوعاً تحت وطأة القنابل والرصاص والصواريخ؛ فـ “من ذا الذي سيقف في وجه هذه المأساة الإنسانية”؟

كما دعا خامنئي الدول الإسلامية لقطع طرق مساعدة “الكيان الصهيوني المجرم عن مواصلة سلوكه الوحشي في قطاع غزّة”، داعياً الشعوب إلى المطالبة بذلك أيضاً.

وأشار إلى أنّ الحكومات الإسلامية قد تختلف سياسياً لكن هذا لا ينبغي أن يمنعها من الاتفاق والتعاون في قضية غزّة.

كذلك، أوضح أنّ “الولايات المتحدة شريك أساسي في جرائم كيان الاحتلال وعلى حلفائها في العالم الإسلامي أن يستجيبوا لدعوة القرآن الكريم في الدفاع عن المظلومين، وأن يُجبروا الحكومة الأميركية المتغطرسة على وقف هذا السلوك الوحشي”.

وتوافد أمس الأربعاء قرابة مليون ونصف مليون مسلم إلى مدينة مكة المكرمة، إيذاناً بانطلاق أول أيام مناسك الحج في ظل درجات حرارة مرتفعة، وإجراءات صارمة ضد الحجاج غير النظاميين.