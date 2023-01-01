مقتل طفل وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في عرعرة النقب

الناصرة/سما/

قتل طفل يبلغ من العمر (14 عاما)، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة، فجر اليوم الخميس، إثر إطلاق نار وقع في قرية عرعرة النقب.

وهذه هي الجريمة الثانية التي تسجل بالبلدات العربية خلال ساعات، ففي ساعات متأخرة من الليلة الماضية قتل الشاب عيسى فريج (38 عاما)، في جريمة إطلاق نار بجريمة وقعت في كفر قاسم.

وبلغت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري، 105 قتلى، بينهم طفل وخمس نساء، وخلال الفترة ذاتها من العام الماضي، قتل 81 شخصا.

وتشير البيانات إلى أن 89 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، بينهم 50 كانوا في سن 30 فما دون، فيما قتل سبعة أشخاص برصاص الشرطة.

وخلال عام 2024، قُتل في المجتمع العربي 221 شخصا، مقارنة بـ222 جريمة قتل سجلت في عام 2023.