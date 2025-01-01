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"إسرائيل" تعلن عن صادرات قياسية للأسلحة للعام الرابع على التوالي

الأربعاء 04 يونيو 2025 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن عن صادرات قياسية للأسلحة للعام الرابع على التوالي



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الرقم القياسي لصادرات الدفاع الإسرائيلية حسم للعام الرابع على التوالي متجاوزا 14.7 مليار دولار أمريكي عام 2024 بزيادة قدرها 13% عن العام السابق.


وجاء في التقرير أن أكثر من نصف الصفقات التي أبرمت خلال العام تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، وأن أكثر من 50% من هذه العقود كانت مع دول أوروبية، في مؤشر على توطيد العلاقات الدفاعية بين إسرائيل وشركائها الدوليين.

وقد شهدت صادرات الدفاع الإسرائيلية تضاعفا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية.

وقدم المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام، ورئيس مديرية التعاون الدفاعي الدولي (SIBAT)، العميد (احتياط) يائير كولاس، تقريرا مفصلا لوزير الدفاع يسرائيل كاتس حول هذا الإنجاز، موضحين أن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية حصلت على عقود جديدة بقيمة 14.795 مليار دولار على مدار العام.

ووفقا للتقرير فقد حققت إسرائيل مجدد ذروة تاريخية في صادراتها الدفاعية لعام 2024 مسجلة بذلك العام الرابع على التوالي الذي تحطم فيه الأرقام القياسية في حجم اتفاقيات الدفاع.

وعلى مدار العام، وقعت مختلف الصناعات الدفاعية الإسرائيلية مئات العقود الدفاعية المهمة حول العالم بمساعدة ودعم وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكان أكثر من نصف هذه الصفقات 56.8% صفقات ضخمة، بقيمة لا تقل عن 100 مليون دولار لكل منها.

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