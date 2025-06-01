  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عملية أمنية إيرانية خارجية خاطفة تستهدف أحد أذرع نتنياهو

الأربعاء 04 يونيو 2025 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
عملية أمنية إيرانية خارجية خاطفة تستهدف أحد أذرع نتنياهو



طهران/سما/

قالت وسائل إعلام إيرانية إن السلطات نجحت بعملية أمنية خاصة أسفرت عن القبض على مسؤول حساب "نتنياهو" الناطق بالفارسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقله إلى داخل إيران.

 

ووفقا للتقارير، تم السيطرة على الحساب بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، التي بدأت بإدارته ونشر محتوى يهدف إلى كشف ما وصفته بـ"الأكاذيب الإسرائيلية" والتأثير على الرأي العام الإيراني والخارجي.

تأتي هذه العملية في إطار جهود إيران المتواصلة لمواجهة الحملات الإعلامية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز سيطرتها على المعلومات المتداولة بين الجمهور الناطق بالفارسية.

ولم تصدر بعد تصريحات رسمية من الجانب الإسرائيلي حول الحادثة، فيما تتابع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التطورات.

هذه الخطوة تعكس تصاعد الصراع السيبراني بين إيران وإسرائيل، حيث تتبادل الدولتان عمليات اختراق إلكتروني وحملات دعائية تستهدف التأثير على الرأي العام والسياسات الداخلية لكل منهما.

الأكثر قراءة اليوم

الاتفاق في غزة ..الأمريكيون يتوقعون انفراجة بحلول عيد الاضحى

أزمة سياسية عاصفة في إسرائيل بسبب قانون التجنيد واسرائيل تتجه نحو الانتخابات

كتائب "محمد الضيف" تقصف الجولان المحتل بالصواريخ ..

ما قبل القرار: لو كنتُ مستشارًا للسنوار!! المستشار د. أحمد يوسف

لبيد: هجوم نتنياهو وحكومته المتواصل على مصر يقوض اتفاقيات السلام بين البلدين ..

استطلاع : شعبية اسرائيل في أوروبا الغربية تنهار ..

المالية : صرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان 2025

الأخبار الرئيسية

4-9-730x438 (1)

نتنياهو يسعى لاحتواء أزمة “تجنيد الحريديم” وسط ضغوط داخلية وتهديدات ائتلافية

683f07284c59b71c1d6afec2

من قلب الولايات المتحدة.. ضربة لمشروع نتنياهو القاضي بتهجير الغزاويين بعد حصرهم في 3 مناطق

20250604093218afpp-afp_496m7mv.h-730x438

52 شهيدا بغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

25ipj-1-730x438

“شبح القسام”.. كيف يقود عز الدين الحداد حماس في أحلك ظروف غزة؟

4-9-730x438

إعلام إسرائيلي: حزب “شاس” يقرر دعم حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية