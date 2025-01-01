إسبانيا تعلق صفقة بقيمة تزيد عن مليار شيكل مع رافائيل الإسرائيلية

مدريد/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية تعليق صفقة شراء 1680 صاروخا مضادا للدبابات ومنصات إطلاق من طراز "سبايك LR2" من شركة رافائيل الإسرائيلية، بقيمة تبلغ حوالي 287.5 مليون يورو.



وبحسب ما أفادت تقارير إعلامية فقد كانت الصفقة وقيمتها مليار شيكل مخصصة لتجهيز القوات البرية الإسبانية، وكان من المقرر تصنيع الصواريخ في إسبانيا بموجب ترخيص من الشركة الإسرائيلية.

وجاء تعليق الصفقة في إطار خطة وزارة الدفاع الإسبانية لفك الارتباط التكنولوجي عن الصناعة العسكرية الإسرائيلية، بهدف إنهاء "التبعية التكنولوجية" لإسرائيل، وذلك بعد ضغوط سياسية داخلية من أحزاب يسارية ومنظمات مجتمع مدني تنتقد السياسات الإسرائيلية، خاصة في ظل الحرب في غزة. كما يأتي القرار بعد إلغاء عقد سابق لوزارة الداخلية الإسبانية لشراء ذخائر من شركات إسرائيلية.

وعلى الرغم من تعليق الصفقة، تستمر إسبانيا في برنامج تطوير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "SILAM" باستخدام تكنولوجيا محلية بالكامل، مع البحث عن بدائل لأنظمة الصواريخ الإسرائيلية، ومن أبرز المرشحين الصاروخ الأمريكي "جافلين".

ويعكس هذا القرار تحولا في السياسة الإسبانية تجاه التعاون العسكري مع إسرائيل، ويأتي وسط تحركات برلمانية لفرض حظر تسليحي على إسرائيل بسبب اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.