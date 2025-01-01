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الأمم المتحدة: عرقلة الوصول للغذاء في غزة "قد تشكل جريمة حرب"

الأربعاء 04 يونيو 2025 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: عرقلة الوصول للغذاء في غزة "قد تشكل جريمة حرب"



غزة/سما/

أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن العرقلة المتعمدة للوصول إلى الغذاء في قطاع غزة "قد تشكل جريمة حرب".

 وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن عرقلة وصول المدنيين إلى الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة في قطاع غزة قد تشكل جريمة حرب، واصفا الهجمات على مدنيين يحاولون الوصول إلى إمدادات الغذاء بأنها غير مقبولة.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف "لثالث يوم على التوالي قتل أشخاص في محيط نقطة توزيع مساعدات تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. هذا الصباح تلقينا معلومات بمقتل وإصابة العشرات آخرين".

وكان مراسلنا أفاد اليوم الثلاثاء، بمقتل 39 شخصا وإصابة 200 على الأقل بقصف إسرائيلي على مدينة خان يونس وفي محيط مركز مساعدات الشركة الأمريكية غربي مدينة رفح، في وقت زعم الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على مشتبهين حاولوا الاقتراب من قواته.

وفي هذ الصدد طالب المتحدث الأممي بتحقيق سريع ونزيه في الهجمات على من يحاولون الوصول للمساعدات الغذائية بغزة، لافتا إلى أن الفلسطينيين أمام خيارات قاتمة الموت جوعا أو المجازفة بالتعرض للقتل بحثا عن غذاء.

بدورها علقت حركة حماس على مقتل المدنيين أثناء توجههم لمراكز توزيع المساعدات مطالبة الأمم المتحدة بوقف الآلية القاتلة.

وقال الحركة في بيان، إن "المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في رفح وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى إبادة جماعية متعمدة"، مضيفة أن "استهداف الجوعى أثناء بحثهم عن القوت يكشف طبيعة العدو الفاشي الذي يستخدم الجوع والقصف للقتل والتهجير".

واعتبرت حماس أن "ما تعرف بالآلية الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات تحولت إلى مصايد موت وإذلال هدفها كسر كرامة شعب".

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