خامنئي يرفض مقترح الإدارة الأمريكية بشأن القضية النووية

طهران /وكالات /

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، صباح اليوم (الأربعاء)، رفضه المقترح الأمريكي للاتفاق النووي الجديد.

وقال خامنئي إن المقترح الأمريكي يتعارض "تمامًا" مع مبادئ الجمهورية الإسلامية في الاعتماد على الذات. وخاطب ترامب قائلا""من أنتم لتُملي على طهران تخصيب اليورانيوم أم لا؟"، مُضيفًا أن المقترح الأمريكي "يتعارض مع استقلالنا الوطني".

وبعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية أن إدارة ترامب عرضت على إيران اتفاقا مؤقتا يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات منخفضة، وفي الوقت نفسه ستعمل الولايات المتحدة مع دول أخرى على خطة منظمة من شأنها أن تساعد في منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية - رد الزعيم الإيراني علي خامنئي وقال في تصريحه إن "المقترح الأمريكي بشأن القضية النووية يتناقض تماما مع شعار "نحن قادرون" وهو مبدأ مهم في استقلال بلادنا".