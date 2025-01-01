  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خامنئي يرفض مقترح الإدارة الأمريكية بشأن القضية النووية

الأربعاء 04 يونيو 2025 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي يرفض مقترح الإدارة الأمريكية بشأن القضية النووية



طهران /وكالات /

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، صباح اليوم (الأربعاء)، رفضه المقترح الأمريكي للاتفاق النووي الجديد.

وقال خامنئي إن المقترح الأمريكي يتعارض "تمامًا" مع مبادئ الجمهورية الإسلامية في الاعتماد على الذات. وخاطب ترامب قائلا""من أنتم لتُملي على طهران تخصيب اليورانيوم أم لا؟"، مُضيفًا أن المقترح الأمريكي "يتعارض مع استقلالنا الوطني".

وبعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية أن إدارة ترامب عرضت على إيران اتفاقا مؤقتا يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات منخفضة، وفي الوقت نفسه ستعمل الولايات المتحدة مع دول أخرى على خطة منظمة من شأنها أن تساعد في منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية - رد الزعيم الإيراني علي خامنئي وقال في تصريحه إن "المقترح الأمريكي بشأن القضية النووية يتناقض تماما مع شعار "نحن قادرون" وهو مبدأ مهم في استقلال بلادنا".

الأكثر قراءة اليوم

الاتفاق بات قريبا..مواصلة المفاوضات بين إسرائيل و”حماس” بشأن وقف النار في غزة..

تطور دراماتيكي ..محادثة غير عادية بين ديرمر ورئيس الوزراء القطري حول وقف اطلاق النار

من هو زعيم حماس الجديد عز الدين الحداد؟..

استطلاع: تشاؤم من وقف العدوان على غزة وتراجع شعبية حماس..

ضابط اسرائيلي: 10 آلاف جندي قتلوا أو أصيبوا بحرب غزة وعدة آلاف آخرين مصابون نفسيا..

جمعية البنوك الفلسطينية : أزمة تراكم الشيقل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله

كتائب "محمد الضيف" تقصف الجولان المحتل بالصواريخ ..

الأخبار الرئيسية

أزمة سياسية عاصفة في إسرائيل بسبب قانون التجنيد واسرائيل تتجه نحو الانتخابات

14 شهيدا بينهم أطفال بقصف مسيّرة للاحتلال خيمة نازحين غربي خان يونس

عشرات الشهداء والجرحى وقصف خيام في غزة والوسطى والجنوب

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه صاروخًا أُطلق من اليمن والملايين من الإسرائيليين يركضون للملاجئ خوفا من القصف

تطور دراماتيكي ..محادثة غير عادية بين ديرمر ورئيس الوزراء القطري حول وقف اطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية