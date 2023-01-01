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10 شهداء بينهم أطفال بقصف مسيّرة للاحتلال خيمة نازحين غربي خان يونس

الأربعاء 04 يونيو 2025 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 شهداء بينهم أطفال بقصف مسيّرة للاحتلال خيمة نازحين غربي خان يونس



غزة / سما/

 استشهد 10 مواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة داخل مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في السياق، أطلقت دبابات الاحتلال النيران تجاه منازل المواطنين في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصف الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,510 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,901 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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