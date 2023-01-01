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برنامج الأغذية العالمي: أكثر من مليوني شخص في غزة يعانون الجوع الشديد ومهددون بالمجاعة

الثلاثاء 03 يونيو 2025 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي: أكثر من مليوني شخص في غزة يعانون الجوع الشديد ومهددون بالمجاعة



غزة/سما/

أعلن برنامج الأغذية العالمي يوم الاثنين، أن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يعانون من حالة الجوع الشديد وكثير منهم مهددون بشبح المجاعة.


وأكد البرنامج أنه "إذا لم نمد غزة بالغذاء فإن انعدام الأمن والاضطرابات سيظلان تحديا حقيقيا"، داعيا إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات الغذائية إلى غزة وتوزيعها بسرعة.

وأوضح برنامج الأغذية أنه منذ عقود من الزمن، تواجه فلسطين أزمة حماية وأزمة إنسانية طويلة الأمد ومعقدة. وترتبط الأزمة بالاحتلال المستمر والانقسامات السياسية الداخلية والصراع المتكرر الذي يشكل تهديدا لاستقرار وتنمية الشعب الفلسطيني.

وقد أدى التصعيد الحاد في أعمال العنف في أوائل أكتوبر 2023 إلى ظروف إنسانية حرجة في القطاع حيث يواجه أكثر من 100% من السكان حالة الجوع الشديد.

وأكد أن المجاعة تُهدد غزة مع تصاعد العنف، واستمرار إغلاق المعابر الحدودية، وندرة الغذاء بشكل خطير. وشدد البرنامج على أن مخزونات برنامج الأغذية العالمي من الأغذية نفدت في نهاية شهر مارس، بعد إغلاق الحدود في بداية الشهر.

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