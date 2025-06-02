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استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في سنجل شمال شرق رام الله

الإثنين 02 يونيو 2025 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في سنجل شمال شرق رام الله



رام الله/سما/

استشهد مساء اليوم الإثنين، طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة سنجل شمال شرق رام الله.

وأعلنت بلدية سنجل عن استشهاد الطفل يوسف فؤاد عبد الكريم فقهاء (14 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يحتجز جثمانه.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفل فقهاء وأصابته، خلال وجوده في المنطقة الشمالية للبلدة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن عايد غفري القريب من المنطقة التي استهدفت فيها الطفل، ومسحت تسجيلات الكاميرات.

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