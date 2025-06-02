"التربية" تؤكد جاهزيتها لعقد امتحان الثانوية العامة في الضفة وطلبة غزة في الخارج

رام الله/سما/

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، التزامها وجاهزيتها لعقد امتحان الثانوية العامة في الضفة الغربية، ولطلبة غزة في الخارج.

وأكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور خلال اتصال هاتفي، التزامها بعقد الامتحان للطلبة في غزة، ما توافرت ظروف آمنة.

وأضاف، أن الوزارة كانت على وشك عقد امتحان الثانوية العامة لطلبة 2006 في نيسان/ إبريل الماضي، لكن تجدد العدوان على القطاع حال دون ذلك.

وأوضح، أن الوزارة جاهزة لعقد الامتحان والمضي قدما في اعتماد المراكز التي تم تجهيزها في حينه، لكن في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة من الصعب عقد الامتحان في القطاع.

وأكد التزام الوزارة بعقد الامتحان ما توافرت الظروف الآمنة، والإبقاء على خيارات الدورات المتعددة كما هو الحال في التوجيهي الذي عُقد لطلبة غزة في الخارج.

وطمأن طلبة غزة، قائلا: "إن الوزارة حريصة جدا على عقد الامتحان وتعويض طلبة التوجيهي وخصوصا أننا نتحدث عن فوجي 2006 و2007.

وتابع، أنه فيما يخص طلبة الضفة وطلبة غزة في الخارج، تواصل الوزارة الإعداد لعقد الاختبار في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن هناك 50150 طالبا سيتقدمون للامتحان في الضفة، وتقريبا 1900 طالب سيتقدمون للامتحان من طلبة غزة في الخارج يتوزعون على 36 دولة، وبالتالي إما ستفتتح الوزارة قاعات حيثما يكون هناك أعداد، وإما يعاد للطلبة الامتحان داخل مقر السفارات كما جرى في العام الماضي.