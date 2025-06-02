الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته، وبتوجيه من جهازي الاستخبارات والأمن العام تواصل تنفيذ عمليات ميدانية في مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك في إطار عملية "عربات جدعون".



وأشار في بيان إلى أن القوات البرية وسعت نطاق عملياتها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث تمكنت من "تحييد عدد من المسلحين"، وتفكيك منشآت لتخزين الأسلحة، بالإضافة إلى تدمير مواقع بنية تحتية قال إنها تستخدم لأغراض عسكرية، وتقع فوق الأرض وتحتها.



وأضاف أن "سلاح الجو نفذ غارات جوية استهدفت عشرات المواقع في أنحاء متفرقة من قطاع غزة"، موضحا أن من بين الأهداف التي تم قصفها خلايا مسلحة، ومبان عسكرية تابعة لما وصفه بـ"التنظيمات الإرهابية"، إلى جانب مسارات أنفاق ومنشآت لتخزين الأسلحة ومواقع أخرى تُستخدم لأغراض عسكرية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن عملياته العسكرية في قطاع غزة لا تزال مستمرة، وذلك بهدف ما وصفه بـ"ضمان أمن المدنيين الإسرائيليين".