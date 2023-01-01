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مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في اللد

الإثنين 02 يونيو 2025 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في اللد



القدس المحتلة / سما/

 قتل شاب وأُصيب آخر بجروح متوسطة، فجر اليوم الإثنين، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد بأراضي الـ48.

يأتي ذلك في إطار تصاعد الجريمة المنظمة داخل أراضي الـ48 في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية.

وبلغت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 نحو 102 قتيل، بينهم طفل وخمس نساء، منذ مطلع العام الجاري، وخلال الفترة الموازية من العام الماضي، قتل 81 شخصا.

وتشير البيانات إلى أن 89 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، و50 منهم كانوا في سن 30 فما دون، فيما قتل سبعة أشخاص برصاص الشرطة.

وخلال عام 2024، قُتل 221 شخصا، مقارنة بـ222 جريمة قتل سجلت عام 2023.

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