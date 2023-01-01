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ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات الشركة الامريكية غرب رفح

الإثنين 02 يونيو 2025 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات الشركة الامريكية غرب رفح



غزة / سما/

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص بشكل مباشر تجاه المواطنين قرب مركز مساعدات الشركة الأميركية غرب رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 35 آخرين.

واستشهد المواطن حسام بسام وافي (36 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها أمس في قصف الاحتلال شارع صلاح الدين شرق مدينة خان يونس.

ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية شرق مدينة رفح، وأخرى في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

ودمرت طائرات الاحتلال الحربية مسجد أنصار بدير البلح وسط القطاع، باستهدافه بثلاثة صواريخ.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق القريبة المحيطة بدوار الصفطاوي شمال غرب غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,418 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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