الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحتجزون فلسطينييْن يحملان جنسية أمريكية

رام الله/سما/

احتجز مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، شقيقين فلسطينيين يحملان الجنسية الأمريكية، خلال وجودهما على أطراف قرية المغيّر، شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس محلي قرية المغيّر صايل كنعان، إن “شقيقين يحملان الجنسية الأمريكية كانا على أطراف القرية عندما احتجزهما المستوطنون”.

وأضاف أن الشابين من قرية بيتين (شرق رام الله) وكانا في زيارة لأقاربهما في قرية المغيّر، لكنهما وصلا أطراف القرية دون أن يدركا إمكانية تعرضهما للخطر على يد المستوطنين، فتم احتجازهما.

وقام المستوطنون بالاعتداء على الشابين واحتجازهما في ذات المكان لحين وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهما.

وأشار كنعان، إلى اقتحام جيش الاحتلال القرية بعد انتشار خبر احتجاز الشابين مع تحليق لطائرات “درون”.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، فإن الشابين هما غسان محمد عيسى عبد الجابر (40 عاما)، وشقيقه عماد في الثلاثينيات من العمر.

وأضافت أن “مستعمرين بحماية قوات الاحتلال، هاجموا المواطنين في منطقة وادي الشامي، واعتدوا عليهما بالضرب المبرح واحتجزوهما”.

وبعد ساعات، أعلنت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) الإفراج عن الشابين، ونشرت صورة لأحدهما في مركبة إسعاف فلسطينية.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.